Генпрокуратура: число киберпреступлений выросло в шесть раз с 2013 года

В России с 2013 года число киберпреступлений выросло в шесть раз, с 11 до 66 тысяч преступлений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на генпрокурора страны Юрия Чайку.

Глава Генеральной прокуратуры уточнил, что больше всего совершается таких преступлений, связанных с информационными технологиями, как хищение денежных средств через интернет, компьютерный шпионаж, распространение экстремизма.

При этом эксперты в октябре этого года заявляли , что Россию «покинули» три хакерские группировки. По словам сотрудников компании Group-IB, финансовые потери России от деятельности киберпреступников во второй половине 2016 года — первой половине 2017 года составили 55,4 млн долларов. Потери от кражи конфиденциальной информации (фишинга) составили 4 млн долларов.

В Group-IB отмечают, что Россия часто становится «испытательной площадкой» для кибергруппировок, а уже после атак на территории страны они уходят на «глобальный рынок».

В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» налаживают связи с хакерами для организации собственных «киберподразделений».