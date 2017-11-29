Музеи в 56 регионах России проведут акцию к Международному дню инвалидов

В России 2 декабря в музеях 56 регионов пройдет акция «Музей для всех! День инклюзии», сотрудники культурных учреждений будут проводить мероприятия для посетителей с инвалидностью.

По словам организаторов мероприятия, целью акции является изменить отношение людей к инвалидам, сделать их более информированными и толерантными.

Кроме того, организаторы таким образом надеются увеличить доступность музеев для посетителей с ограниченными возможностями.

Для этого создали восемь анимационных роликов, которые рассказывают об инклюзивной среде в музеях и объясняют корректные формулировки для общения с людьми с инвалидностью.

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Напомним, в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. По последним данным в мире живет около 1 млрд людей с ограниченными возможностями, что составляет примерно 15% населения всего земного шара.

В 2017 году к Международному дню инвалидов выбрана тема «Перемены, направленные на создание устойчивых сообществ для всех».