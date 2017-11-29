На востоке Москвы произошла авария на трубопроводе. Жители сообщили об отключении воды и отопления

На Северо-Востоке Москвы произошла авария на трубопроводе, перебои с подачей горячей воды и отопления коснулись жителей 900 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В Москве произошла авария на ТЭЦ-23. Есть сообщения о пострадавших, – сообщает @the_ins_ru pic.twitter.com/K3gbHBmV22 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) November 29, 2017

По информации министерства, авария случилась в 18:40 в районе дома № 7 по улице Байкальская. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам, а подача тепла осуществляют по резервной схеме.

Глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев заявил, что температура в домах на востоке Москвы после прорыва труб горячего водоснабжения некритична, и серьезного ее понижения не предвидится.

Однако, по сообщениям в СМИ, некоторые жители пострадавших районов жалуется на низкую температуру в домах.

В экстренных службах агентству сообщили, что на резервное схему воды было переведено около 2 тысяч домов. Проблемы с горячей водой коснулись жителей в районах Гольяново, Богородском, Измайлово, Восточное и Северное Измайлово, Преображенский, Сокольники, Балашихе.

По словам собеседника ТАСС, при прорыве теплотрассы на востоке Москвы пострадали восемь человек. «У них ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой на Иркутской улице», — добавил источник.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», в Москве температура воздуха опустилась до -5 градусов по Цельсию, которые ощущаются как -11 градусов по цельсию.

Напомним, в ноябре этого года около 100 тысяч человек остались без воды в Улан-Удэ в результате аварии на канализационном коллекторе. В правительстве заявляли, что воды не было в 475 многоквартирных домах, 810 неблагоустроенных и 45 объектах социальной сферы, в том числе в 14 детских сада.