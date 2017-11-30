В мэрии Москвы сообщили о возобновлении подачи тепла на востоке столицы

Власти Москвы сообщили о полном восстановлении подачи тепла жителям Восточного административного округа столицы после аварии на трубопроводе. Об этом рассказал ​заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Интерфакс.

«Подача тепла осуществляется в штатном режиме», — сказал Бирюков.

Авария на трубопроводе теплосети произошла в районе пересечения Иркутской и Байкальской улиц на Северо-Востоке Москвы вечером 29 ноября.

По данным Минэнерго, прорыв трубы затронул 900 жилых домов в Восточном АО, при этом источник ТАСС сообщал о 2 тысяч домах, оставшихся без тепла.​ Также агентство сообщало о восьми пострадавших в результате инцидента, пять из которых были госпитализированы. В экстренных службах уточнили, что у большинства пострадавших ожоги ног.

Ранее, в январе 2017 года коммунальная авария произошла на теплотрассе в микрорайоне Юбилейный. Без тепла тогда остались 59 жилых домов в подмосковном Королеве.

В ноябре этого года около 100 тысяч человек остались без воды в Улан-Удэ в результате аварии на канализационном коллекторе. В правительстве заявляли, что воды не было в 475 многоквартирных домах, 810 неблагоустроенных и 45 объектах социальной сферы, в том числе в 14 детских сада.