США в Совбезе ООН пригрозили «полностью уничтожить» режим КНДР

США в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного очередному ракетному испытанию КНДР, предупредили руководство страны, что в случае войны режим Северной Кореи будет полностью уничтожен. Такое заявление сделала постпред США при ООН Никки Хейли, передает Reuters.

«Мы никогда не искали войны с Северной Кореей и до сих пор не ищем. Но если война все-таки начнется, что может произойти из-за продолжающихся актов агрессии, подобных тем, что мы видели вчера. Если война начнется, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен», — заявила Хейли.

Кроме того, как отмечает ТАСС, постпред США призвала страны-члены ООН разорвать любые отношения с КНДР, упомянув сферы военного, научного, технического и экономического сотрудничества с Пхеньяном.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил , что Россия сожалеет о проведенном КНДР испытании баллистической ракеты и не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. При этом российский постпред призвал США, Южную Корею и КНДР не провоцировать друг друга.

Накануне стало известно, что КНДР осуществила очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным военных, запуск ракеты был проведен с полигона на юге страны в восточном направлении. Ракета пролетела около 1000 км и упала в море в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

В ответ на эти действия Пхеньяна постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности. При этом президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести против КНДР новые санкции.

Напомним, до этого последние ракетные испытания КНДР были зафиксированы два с половиной месяца назад. Тогда Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.