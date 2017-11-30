Конгресс США лишил российский телеканал RT аккредитации из-за статуса иноагента

Российский телеканал RT лишили аккредитации в Конгрессе США после того, как он по требованию американских властей зарегистрировался в стране в качестве иноагента. Соответствующее письмо получило руководство телеканала.

Письмо было направлено галереей корреспондентов радио и телевидения Конгресса США на имя главы информационного вещания телеканала Михаила Солодовникова. В документе говорится, что «решение [о лишении телеканала аккредитации] было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента». Отмечается, что лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

13 ноября Минюст США внес обслуживающую телеканал RT America компанию T&R Productions LLC в список иноагентов.

В России в ответ на требование о регистрации RT в США в качестве иноагента приняли закон, позволяющий наделять аналогичным статусом работающие в стране иностранные СМИ, если те получают финансирование из-за рубежа. 25 ноября президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Закон о СМИ-иноагентах в России был подписан, несмотря на то, что Совет при президенте России (СПЧ) раскритиковал его и посоветовал Совфеду вернуть его на доработку в Госдуму. После подписания документа глава совета Михаил Федотов заявил, что СПЧ подготовит свои поправки и представит их главе государства в декабре.

В частности, в СПЧ указывали на то, что в законопроекте указано только одно основание для признания иностранного СМИ, работающего в России, иноагентом — наличие у него финансирования из-за рубежа. В таком случае, по мнению специалистов СПЧ, любое иностранное СМИ может быть признано в России выполняющим функции иноагента «совершенно произвольно, по решению Минюста РФ».

Ряд СМИ уже получили письма от Минюста о том, что их могут признать иноагентами. Это редакции изданий «Голос Америки», «Кавказ. Реалии», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другие.

Также в Госдуму уже внесли законопроект, предусматривающий штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение закона о СМИ, признанных в России иностранными агентами.