СМИ: правительство разрешило госкомпаниям скрывать своих поставщиков из-за санкций США

Правительство России разрешило государственным компаниям скрывать своих поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишут «Ведомости».

Документ разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки. Данные о победителе конкурса разрешено не раскрывать. Отмечается, что такая мера будет действовать временно — до 1 июля 2018 года.

По словам близких к госкомпаниям собеседников газеты, такое решение должно защитить схемы обхода компаниями санкций США.

Еще одним постановлением правительство также временно, до 1 июля 2018 года, закрыло все закупки для Минобороны, ФСБ (Федеральной службы безопасности) и СВР (Службы внешней разведки). Эти сведения, согласно постановлению, подлежат отнесению к государственной тайне.

Напомним, в конце октября Госдепартамент опубликовал список российских компаний, на которые можно распространить санкции. В список вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре «разведывательные» организации.

Всего под санкциями находятся порядка 100 российских организаций и граждан страны.