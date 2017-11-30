Отстраненные от международных соревнований российские спортсмены обратились к Путину

Спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, отстраненные от международных соревнований, написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Письмо опубликовала скелетонистка Елена Никитина.

Спортсмены попросили главу государства вмешаться в ситуацию и «разобраться» с их отстранением от соревнований.

Авторы письма подчеркнули, что сборная России по бобслею и скелетону «много лет защищает честь» страны «на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх».

«Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг! Нас несправедливо лишили этого», — говорится в письме на имя президента России.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) по обвинению в нарушении антидопинговых правил пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

МОК также аннулировал результаты спортсменов на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, скелетониста Сергея Чудинова и бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову.

В общей сложности Россия лишилась 11 медалей, три из них — золотые. В неофициальном командном зачете Россия опустилась с первого на шестое место.