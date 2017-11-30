В Казахстане центральную улицу Алматы переименовали в проспект Назарбаева

В Казахстане в преддверии Дня Первого президента, который отмечается в стране 1 декабря, депутаты Алматы на специальном собрании решили переименовать одну из центральных улиц города – Фурманова – в Назарбаева.

Улица при этом получила статус проспекта. По словам акима (мэра) Алматы Бауыржана Байбека, эта инициатива принадлежит жителям города.

«[В мэрию] поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи о присвоении имени Елбасы (Елбасы - лидер нации. Такой статус нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил в 2010 году, - ред .), являющегося основателем независимого Казахстана, одной из главных улиц мегаполиса», - приводит слова Байбека сайт Tengrinews.kz .

Сам Байбек считает логичным, что именно улица в Алмате будет названа в честь Назарбаева.

«Именно здесь по инициативе Елбасы принимались решения о принятии Конституции, национальной валюты, создании Вооруженных Сил, утверждении государственных символов, закрытии Семипалатинского полигона. Поэтому логично, что подобное решение принимается именно в Алматы», - пояснил Байбек.

Ранее в Казахстане именем президента были названы школы и университеты, парки и аэропорт в Астане. В декабре прошлого года обсуждалась инициатива о переименовании Астаны в Нурсултан. Тогда Назарбаев в эфире российского телевидения публично заявил, что против подобных переименований.

Улицу Фурманова также предлагалось переименовать, однако в 2016 году старое название устояло, а тот же Байбек говорил, что изменения ее названия не предполагается.

Стоит также отметить, что в публичном поле Казахстана не нашлось ни одного человека, который публично выступил бы в СМИ с критикой переименования (в основном, вся она в интернете). Аргументы сторонников изменения названия с Фурманова на Назарбаева высказала его дочь, депутат верхней палаты парламента Дарига Назарбаева.

«Очень сложно мне по разным объективным и субъективным причинам объективно ответить на этот вопрос. Но, как гражданин своей страны, любящий ее, и человек, который гордится теми достижениями, которые у нас есть за 25 лет независимости, я считаю, что это решение правильное и наш лидер страны заслуживает высокого уважения за то, что наша жизнь сегодня мирная, спокойная. И, кроме того, мы все с вами хорошо знаем, что наш Президент - он еще и человек масштаба глобального, мы знаем, какие у него глобальные инициативы антиядерные и по борьбе с международным терроризмом», - цитируют ее выступление казахстанские СМИ.

Нурсултану Назарбаеву 77 лет, Казахстаном он руководит с 1989 года. В стране отмечается два государственных праздника, связанных с его личностью: День Первого президента - 1 декабря, и день рождения Назарбаева, под который подвели еще и день рождения Астаны – 6 июля.