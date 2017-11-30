Мосгорсуд оставил в силе назначенный Али Ферузу штраф в 5 тысяч рублей. Процесс занял 15 минут

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда столицы, ранее оштрафовавшего в 5 тысяч рублей автора «Новой газеты» Али Феруза за якобы «незаконную» трудовую деятельность.

Сам Али и его защитник настаивали, что решение о штрафе было вынесенно безосновательно: у суда не было и не может быть доказательств трудовых отношений Али с редакцией «Новой газеты», доказательств того, что он получал заработную плату за работу и т.д.

Как заметил сам Али, у него даже не было редакционного пропуска.

Процесс проходил 15 минут. Уйдя затем на 10 минут в совещательную комнату, судья Мосгорсуда Юлия Притула постановила:

— Жалоба Нурматова (настоящая фамилия — ред. ) удовлетворению не подлежит.

Ранее, 21 ноября, Басманный суд Москвы приговорил автора «Новой» Али Феруза к штрафу в 5 тысяч рублей и отсроченному выдворению из России, которое приостановил ЕСПЧ. По мнению суда, Феруз нарушил трудовое законодательство тем, что не имел патента на работу.

Адвокат Даниил Хаймович, в свою очередь, пояснил, что, согласно закону, трудовая деятельность должна осуществляться по обоюдному согласию, за плату и под контролем работодателя. Ничего из этого не было: предметом соглашения между Ферузом и «Новой» была практика, обучение.

Сам Феруз не признавал вины. Говорил, что редакция хотела его оформить, но не смогла, поскольку у него не было документов. Он также рассказал, что его друзья, в том числе и из «Новой», помогали ему деньгами.

За несколько дней до суда в «Новую газету» пришли полицейские из отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО Москвы. Их интересовали вопросы трудоустройства в издании иностранных граждан. Однако никаких нарушений правоохранительные органы найти не смогли.

Напомним, что Али Феруз обвиняется в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП).

В конце августа Басманный суд приостановил решение о выдворении Феруза из России в Узбекистан после запрета Европейского суда по правам человека на перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Сейчас Феруз в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.