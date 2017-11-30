Погибших журналистов «Новой газеты» наградили орденом Сахарова «за мужество»

Жюри премии имени Андрея Сахарова посмертно наградило журналистов и общественных деятелей орденом имени Сахарова «за мужество», сообщается на странице премии в фейсбуке.

В наградном списке указаны 30 человек. Среди них – журналисты «Новой газеты» – Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова.

«Тот, кто избрал своей профессией журналистику, рано или поздно встает перед выбором: рассказывать правду или то, что ему приказывают. Всю правду рассказывать или о чем-то смолчать, чтоб не разгневать вершителей судеб, не подвергать опасности свою жизнь. «Берегите себя» – советуют журналистам, но если журналист бережет себя, он изменяет своей профессии», – говорится в сообщении премии.

Авторы премии отмечают, что убийства журналистов в России остаются в подавляющем большинстве нераскрытыми.

Напомним, ранее орденом мужества имени Сахарова наградили редакцию «Новой газеты», а также автора «Новой» Али Феруза (Худоберди Нурматова).

Также в ноябре «Новая газета» и «Комитет против пыток» (КПП) получили премию имени Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета «за выдающиеся усилия по пресечению пыток в России».