РБК: попавшие в плен ИГ россияне Цуркану и Заболотний могли выжить

Плененные боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) россияне Григорий Цуркану и Роман Заболотний могли выжить. Об этом РБК рассказал зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий.

«Есть информация, но она документально не подтверждена, что группа из шести человек жива и находится у боевиков ИГ. В том числе Роман Заболотний и Григорий Цуркану, с ними еще несколько человек из стран СНГ», — заявил Водолацкий.

По информации депутата, плененные граждане находятся на границе Ирака и Сирии, в данный момент идут переговоры о их передаче сирийским войскам.

Ранее Водолацкий заявлял , что оба россиянина, которые возможно попали в плен, мертвы. О смерти Заболотного рассказывал также депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. В свою очередь, в Службе внешней разведки (СВР) объявили , что «ведется работа» после публикации информации о плененных россиянах.

Напомним, в октябре ИГ распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен россияне. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

Второй мужчина, по его словам, уроженец Домодедовского района по имени Цуркану Григорий Михайлович, 1978 года рождения. Позже появилось еще одно видео, на котором запечатлены Заболотный и Цуркану.

В Минобороны заявили , что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России, спустя некоторое время информацию назвали неофициальной.

В свою очередь, родители Цуркану сообщили СМИ о звонке от неизвестных людей, которые попросили «не поднимать шум». Позже они признались, что звонок был «из ФСБ». В СМИ появилось предположение что мужчины могли служить в Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».