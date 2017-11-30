Новая газета

В Москве показали новую олимпийскую форму российских спортсменов

Спорт

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Компания Zasport презентовала форму для российских спортсменов, которые поедут выступать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), показ одежды состоялся в Москве, сообщает издание Sports.ru.

Олимпийский комитет России (ОКР) выбрал компанию Zasport в качестве официального экипировщика после того, как истек контракт с группой Bosco di Ciliegi.

В каждый комплект одежды входит парадный и тренировочные костюмы, ветровка, футболка, поло, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки.

Кроме того, спортсмены получат полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак и сумку на пояс. Форма изготовлена из хлопка с добавление синтетики. Это необходимо для терморегуляции и чтобы форма меньше мялась.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. На Паралимпийских играх, которые состоятся с 9 по 18 марта, будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Теги:
южная корея, олимпиада, россия, mp
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