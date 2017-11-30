В Москве показали новую олимпийскую форму российских спортсменов

Компания Zasport презентовала форму для российских спортсменов, которые поедут выступать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), показ одежды состоялся в Москве, сообщает издание Sports.ru.

#Зимнийспорт . Представлена форма сборной России на Олимпийских играх 2018 года



Официальный экипировщик олимпийских сборных России ZASPORT представил комплект формы национальной команды России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Презентация экип https://t.co/EF7fNTKkqN pic.twitter.com/Obm5p3D5Fg — Sport.Ru (@sport_ru_portal) November 29, 2017

Олимпийский комитет России (ОКР) выбрал компанию Zasport в качестве официального экипировщика после того, как истек контракт с группой Bosco di Ciliegi.

В каждый комплект одежды входит парадный и тренировочные костюмы, ветровка, футболка, поло, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки.

Zasport показали олимпийскую форму на подиуме pic.twitter.com/gHoiQeu3O4 — Голубева Галина (@Gol2014Galya) November 30, 2017

Новая форма нашей Олимпийской сборной 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Стильно🤩 pic.twitter.com/NpCMnjt1u8 — AlexL (@_L_A_S_) November 30, 2017

Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws — Olympic Russia (@Olympic_Russia) November 29, 2017

Кроме того, спортсмены получат полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак и сумку на пояс. Форма изготовлена из хлопка с добавление синтетики. Это необходимо для терморегуляции и чтобы форма меньше мялась.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На соревнованиях будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. На Паралимпийских играх, которые состоятся с 9 по 18 марта, будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.