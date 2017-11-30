Медведев: система госзакупок для учреждений культуры должна стать «лояльной»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что система госзакупок и господрядов для учреждений культуры должна стать более лояльной, однако необходимо определить «границу» этой лояльности. Об этом Медведев заявил в интервью журналистам российских телеканалов.

По словам премьер-министра, законодательство в этой области несовершенно и перемены происходят не так быстро, как этого хотелось бы.

«Все крутится вокруг госзакупок и госуслуг, которые диктуют конкурентные требования, но как только мы переходим в творческий мир, это дает сбой», — считает политик.

Журналисты также попросили прокомментировать «дело режиссера Кирилла Серебренникова». В ответ Медведев заявил, что «дело очень резонансное» и комментировать «подобного рода вещи — неблагодарная история». Премьер уверен, что необходимо разбираться, «где там конкретные нарушения, а где то, что нужно поменять в законе».

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова, экс-генпродюсера «Седьмой студии» Юрия Итина, экс-бухгалтера студии Нину Масляеву, экс-генпродюсера Алексея Малобродского, экс-продюсера Екатерину Воронову, а также директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, которая работала в Минкульте, обвиняют в хищении бюджетных средств при подготовке и проведении культурных мероприятий в 2011–2014 годах.

Все они находятся под арестом (Серебренников и Апфельбаум — под домашним, остальные — в СИЗО). Продюсер Екатерина Воронова объявлена в розыск. Все фигуранты дела, кроме Масляевой, не признали свою вину.