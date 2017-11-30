Медведев: в Пенсионном фонде деньги есть

В интервью журналистам российских телеканалов премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «в Пенсионном фонде все в порядке, деньги есть».

«Другой вопрос, что нам надо думать, как эти накопления оптимизировать и как ими управлять. Это задача на ближайшие годы. А пенсии все-таки проиндексируем, и не в феврале как собирались, а в январе», — продолжил Медведев.

Он прокомментировал слова главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о нехватке денег в ПФР. По словам Медведева, бывший министр финансов «говорил про развитие пенсионной системы, а не про нехватку денег, его слова вырвали из контекста».

Алексей Кудрин ранее заявил о нехватке в российском Пенсионном фонде денег на выплату пенсий. Для удержания уровня пенсий необходимо повысить пенсионный возраст, в противном случае размер выплат придется сократить с 34 до 25-27% от заработной платы, считает Кудрин.

Он неоднократно говорил о необходимости повысить пенсионный возраст в России. Соответствующий пункт есть и в его стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина.