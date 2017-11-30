СМИ рассказали о доказательствах наличия рутения-106 в воздухе в Красноярском крае

В октябре специальные датчики зафиксировали наличие изотопа рутения-106 в воздухе над Красноярским краем. Об этом сообщает местный телеканал «ТВК» со ссылкой на данные мониторинга радиационной обстановки.

Согласно этим данным, оказавшимся в распоряжении телеканала, с 4 по 7 октября изотоп был обнаружен в поселке Большая Мурта, а самая высокая оценка концентрация рутения-106 была обнаружена в селе Сухобузимское с 6 по 7 октября.

По словам специалистов, изотоп рутения-106 обычно не находят в Красноярском крае. В местном Роспотребнадзоре заявили, что у них никакой информации о превышении содержания рутения-106 нет.

Напомним, о высокой концентрации рутения-106 накануне сообщил Росгидромет. По информации ведомства, в конце сентября экстремальное загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось на Урале, высокое — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону.

Повышение допустимой нормы с 25 сентября по 1 октября фиксировали «все посты, расположенные в Южном Урале».

В производственном объединении «Маяк» (входит в «Росатом») предположили, что утечка вещества могла произойти из-за нарушения герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Однако причастность к загрязнению воздуха отвергли.

В свою очередь, «Гринпис» попросил прокуратуру проверить комбинат «Маяк», который находится на Южном Урале. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива», — пояснили в организации.

В кремле заявили, что ни одно ведомство в России не обнаружило информации о возможной аварии или других причинах, которые могли привести к выбросу радиоактивного рутения-106.