Медведев прокомментировал фильм ФБК «Он вам не Димон»

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». Отвечая на вопрос журналиста телеканала «Дождь» Михаила Фишмана, Медведев заявил, что ему нечего добавить к тому, что он сказал ранее.

— В марте этого года Навальный выпустил расследование,посвященное вам, и вы тогда очень скупо на него реагизовали: «компот», «чушь» — вот такими терминами. Несмотря на то, что был большой общественный резонанс, люди на улицы выходили. Может быть вы хотите что-то добавить к этому? — спросил Фишман.

— Нет, я все сказал. Других комментариев у меня нет, что тут комментировать. Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, они на это не рассчитывают, — сказал Медведев.

В ответ на вопрос, почему он как юрист не подал в суд на создателей фильма, глава правительства добавил, что это стало бы для них «дополнительной рекламой».

«Они ведь преследуют цель — раскрутить себя и создать политическое напряжение. Зачем мне создавать им дополнительно рекламу, если они проходимцы, значит, они проходимцы. Но это не значит, что люди и организации, кого этот фильм затронул, не имеют права на защиту», — подчеркнул Медведев.

Напомним, в марте ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Сам Медведев отреагировал на публикацию спустя месяц. По словам Медведева, подобные «нападки» выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Он назвал «чушью и какими-то бумажками» сообщения в интернете про его знакомых, ответив, что эти публикации похожи на «компот».