Корреспондентов СМИ-иноагентов могут лишить входа в Госдуму и Совет Федерации

Россия может запретить корреспондентам СМИ, которых признали иноагентами, посещать мероприятия в Госдуме и Совете Федерации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого.

«Russia Today лишили аккредитации в Конгрессе США после того, как они были признаны иностранным агентом. Что ж, значит придется опять отвечать тем же, и мы уже прорабатываем наш ответ совместно с коллегами из Совета Федерации и МИД», — сказал Толстой.

Вице-спикер Госдумы пояснил, что иностранные СМИ не имеют отдельной аккредитации на посещение палат парламента, эти вопросы согласовываются с МИД России. Он также рассказал, что парламентариям не нравится, что приходиться «зеркалить».

«Мы ни в коем случае не хотим ограничивать свободу слова и возможность работы в России для иностранных журналистов, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Нас вынуждают это делать», — сказал Толстой.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила , что Россия намерена обратиться в международные организации по поводу лишения аккредитации Russia Today.

«У нас созданы либеральные условия для иностранных журналистов, мы даже не требуем регистрации иностранных СМИ, у нас это носит заявительный характер», — пояснила Матвиенко.

Напомним, российский телеканал Russia Today лишили аккредитации в Конгрессе США после того, как он по требованию американских властей зарегистрировался в стране в качестве иноагента. Kишение аккредитации вступает в силу немедленно.