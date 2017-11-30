В Афганистане задержали 11 уроженцев Чечни

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана задержали 11 уроженцев Чечни, в том числе женщин и детей, в провинции Логар, уезда Азра. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«У задержанных изъято два реактивных снаряда, два автомата Калашников, мотоцикл и автомобиль "Датсун"», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, уроженцы Чечни прибыли в Азру из уездов Хесарак и Хогяни провинции Нангархар. В этой провинции идут бои между запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Талибан».

Напомним, 29 ноября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил , что в тюрьме Багдада находятся 25 женщин и 79 детей из России, в том числе раненные и инвалиды, их туда перевели из лагеря в Мосуле.

Он также добавил, что с представителями иракских властей уже связались по данному вопросу и будут приняты «исчерпывающие меры», чтобы вернуть россиян.

Кадыров не раз занимался вопросами возвращения россиян на родину. В середине ноября спецрейс доставил в Грозный группу из 40 человек, среди которых были уроженцы Казахстана, Узбекистана, России, в том числе из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.