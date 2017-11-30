AFP: Керимова подозревают в покупке 5 вилл и укрытии от налоговой 400 млн евро

Расследование дела об «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», по которому стал обвиняемым Сулейман Керимов, «значительно ускорилось» после задержания российского сенатора. Об этом сообщают AFP и France 3 со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.

Следствие подозревает, что для Керимова, используя «непрозрачные» схемы, купили 5 вилл на престижнейшем мысе Антиб (одна из них позднее была продана). Стоимость домов могла быть значительно занижена, что позволило покупателю укрыть от налоговой 400 млн евро К этому, по мнению следствия, нужно добавить около 40 миллионов евро, «уплаченных наличными вчерную» за различные услуги по ремонту, оформлению интерьера, обслуживанию домов и т.д.

Покупки домов совершались, начиная с 2006 года.

Также стало известно, что в минувшую субботу, 25 ноября, по этому делу была задержана 46-летняя агент недвижимости из Ниццы, которую тоже заподозрили в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов».

Кроме того, прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр обжаловал не только решение о выходе на свободу Сулеймана Керимова, но и еще одного фигуранта этого дела — Седрика Фожру, которого следствие считает управляющим «керимовскими» виллами. Фожру, так же как и Керимов, был выпущен под залог с обязательством отмечаться в полиции и не покидать территорию департамента Приморские Альпы. Только Фожру заплатил залог в 140 000 евро, а Керимов — в 5 млн.

Во вторник, 5 декабря, апелляционный суд Экс-ан-Прованса должен рассмотреть требование прокуратуры о помещении Форжу и Керимова под предварительное заключение в тюрьму.

AFP также сообщает, что прокуратура «попросила Керимова покинуть его жилье на мысе Антиб» и «как можно скорее» арендовать что-нибудь другое. Сам Керимов говорит, что и так является «простым арендатором» жилья на мысе Антиб. Об этом сообщает тот же анонимный источник.

Адвокаты Керимова до сих пор не ответили на запросы «Новой газеты».