Николай Ляскин ушел с поста главы московского штаба Навального

Глава московского штаба политика Алексея Навального Николай Ляскин уходит со своей должности. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Что касается моего ухода, то это обоюдное решение: мое и федерального штаба. Мы готовим и запускаем новый большой и важный проект, совмещать работу над которым и одновременно руководить московским штабом я бы просто не успевал физически», — объяснил он.

Новым координатором штаба в Москве станет Сергей Бойко.

«Сергей — прекрасный и опытный координатор, и я со спокойной душой передаю ему все дела», — добавил он.

Первый московский предвыборный штаб Алексея Навального открылся в мае этого года. Его закрыли в начале июля после того, как в нем прошли обыски в рамках уголовного дела по статье 330 УК РФ о самоуправстве. Дело возбудили после жалобы владельца помещения. Он утверждал, что арендатор без уведомления собственника сдал принадлежащие ему помещения сразу нескольким субарендаторам, в частности штабу Навального.

В конце августа уже другой арендодатель разорвал договор с командой Навального об аренде помещения на улице Гиляровского. В уведомлении о расторжении договора, которое опубликовал глава федерального штаба Леонид Волков, арендодатель ссылался на необходимость воспользоваться сданным в аренду штабу нежилым помещением.