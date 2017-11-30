На Украине в зале суда взорвали две гранаты

Во время заседания в городском суде Никополя в Днепропетровской области взорвали две гранаты, в результате один человек погиб, 10 доставили в больницу, сообщает украинское издание «112 Украина».

По информации телеканала, в суде проходило слушание по делу об убийстве, во время которого отец убитого достал две гранаты и подорвал их. Мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудник суда и гражданское лицо.

«112 Украина» уточняет, что взрыв произошел после того, как судья объявил о перерыве заседания из-за неявки адвоката обвиняемых.

Напомним, в конце сентября неизвестные взорвали автомобиль руководителя фракции партии «Укроп» в Житомирском областном совете Натали Кокитко, а также расстреляли депутата Черкасского горсовета от партии «Укроп» Михаила Бинусова.