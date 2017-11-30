Песков посоветовал спортсменам не общаться с президентом через Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал российским спортсменам, написавшим открытое письмо Владимиру Путину, не общаться с главой государства через Instagram.

По словам представителя Кремля, письмо спортсменов, попросивших президента разобраться с их отстранением от соревнований, было направлено «в какую-то электронную приемную, через Instagram и так далее».

«Но, понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу», — сказал Песков ТАСС.

«Все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно», — заметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, отстраненные от международных соревнований, написали открытое письмо Путину. Послание опубликовала скелетонистка Елена Никитина в своем профиле в Instagram.

Спортсмены попросили главу государства вмешаться в ситуацию и «разобраться» с их отстранением от соревнований. Авторы письма объяснили, что сборная России по бобслею и скелетону «много лет защищает честь» страны «на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх».