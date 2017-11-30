Заммэра Москвы: некоторые пострадавшие при прорыве теплотрассы виноваты в травмах сами

В мэрии заявили, что некоторые пострадавшие во время аварии на трубопроводе в Москве виноваты в получении травм сами, так как перебегали дорогу с разливающимся кипятком. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Бирюков уточнил, что за помощью к медработникам обратились восемь человек, пять из них находятся в учебных учреждениях. Следственный комитет (СК) по Москве заявил , что проводит доследственную проверку по факту случившегося.

«Следователи установят лиц, ответственных за техническое состояние и обслуживание данного участка теплотрассы», — сказали в СК.

Напомним, авария на трубопроводе теплосети произошла в районе пересечения Иркутской и Байкальской улиц на Северо-Востоке Москвы вечером 29 ноября.

По данным Минэнерго, прорыв трубы затронул 900 жилых домов, а в зоне «пониженного теплоснабжения» оказались не меньше 600 тысяч человек.