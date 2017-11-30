Во Франции рассказали о следах радиоактивного цезия во ввезенных из России грибах

Глава агентства ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) Пьер-Франк Шеве рассказал, что в импортированных из России грибах нашли следы радиоактивного цезия, передает Reuters.

По его словам, после того, как в институте ядерной и радиационной безопасности Франции стало известно о радиоактивном облаке рутения-106, усилился контроль за импортными пищевыми продуктами.

«Судя по последней информации, следы цезия найдены на грибах, которые были ввезены из России», — сказал Шеве на заседании в Сенате, посвященном ядерной безопасности.

Он подчеркнул, что радиоактивное облако не представляло угрозы для жителей Франции.

О выбросе рутения стало известно в начале октября. Тогда французские эксперты заявили о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане.

«Гринпис» России позднее попросил прокуратуру проверить комбинат «Маяк», который находится на Южном Урале. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — сказано в сообщении.

На самом предприятии отрицают утечку.