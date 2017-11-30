Глава КС призвал ввести в России гарантированный доход

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин призвал ввести в России безусловный базовый доход по примеру Финляндии, передает телеканал «Дождь».

По его словам, речь идет о ежемесячных выплатах, которые в отличие от пособия по безработице будут сохраняться за гражданами, даже если они найдут работу.

«(Необходимо) создать барьеры против рыночного эгоизма и растущей нищеты», — сказал Зорькин.

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Зорькин привел в пример Финляндию, где с января 2017 года некоторым безработным выплачивается гарантированный минимальный доход за счет государства. Жители страны получают почти 600 долларов в месяц, при этом от них не требуют отчитываться об активном поиске работы. Гарантированный доход будет выплачиваться даже в том случае, если они найдут работу.