Курсанта Военно-космической академии обвинили в подготовке теракта

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова обвинили в сговоре с группой лиц для подготовки теракта (ч.1 ст. 30-п.б.ч.3 ст.205 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно сообщению пресс-службы, Осипов вину не признает. Суд также постановил продлить обвиняемому срок заключения под стражей до 8 января 2018 года, таким образом отклонить просьбу стороны защиты перевести Осипова под наблюдение командования воинской части.

В сообщении уточняется, что обвинения были предъявлены 27 октября, а решение оставить в силе продление заключения датировано 17 ноября.

В разговоре с «Новой газетой» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов подтвердил, что действия Осипова квалифицированы по более тяжкой статье. Черкасов уточнил, что расследование дела завершилось.

«Давать более подробную информацию не могу, так как нахожусь под подпиской о неразглашении материалов дела», — заключил адвокат.

Ранее следствие предъявило Осипову обвинения в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ). После чего 18-летний курсант написал письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором он попросил министра «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать жизнь».

Напомним, вопросы к курсанту появились после того, как преподаватель академии нашел у него нарисованный от руки план захвата казармы и книгу, включенную в список экстремистских материалов, о чем сообщил в ФСБ. Четверо однокурсников Осипова дали на него показания.

По версии следствия, курсант «стал устойчиво придерживаться экстремистских позиций и идеологии насилия» после того, как скачал себе на телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма».

В свою очередь, Осипов утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать.

В беседе с ФСБ курсант объяснял, что начертил план захвата казармы «под воздействием того, что в академии проводятся занятия под названием „Антитеррор”, на которых обучают, как противодействовать нападению террористов на объекты нашей академии».

Наличие же у него запрещенной книги Осипов объяснил тем, что увлекается историей диверсионных групп времен Великой Отечественной войны. Кроме того Осипов отвечая на вопросы ФСБ, рассказал, как бы он действовал на месте террористов, нападающих на его академию.

После ареста к Осипову в СИЗО приходил следователь, который сказал, что знает о поездке того в Рязань, где он якобы принял ислам. При этом сам Осипов утверждает, что этой поездки не было, и он атеист.