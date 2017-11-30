«Новая газета» узнала имена задержанных бывших сотрудников «Роснефти»

Полиция задержала Сергея Богданова, советника бывшего вице-президента «Роснефти» по правовым вопросам Игоря Майданника, а также конкурсного управляющего «Нижневартовскнефтегаза» и других «дочек» «Роснефти» Олега Сметанина. Об этом «Новой газете» сообщили источники в следствии и подтверждают РБК со ссылкой на источники.

Оба подозревамых работали в ТНК-BP, которую в марте 2013 года купила «Роснефть». С 2013 года Сметанин занял пост управляющего нескольких дочерних компаний «Роснефти», которые находились в процедуре банкротства.

По словам собеседников «Новой», при совершении преступления были использованы в том числе и настоящие бланки «Роснефти», похищенные злоумышленниками в период работы в нефтяной компании.

Бывших сотрудников «Роснефти» задержали накануне. Их подозревают в хищении более 300 млн рублей у дочернего общества «НК "Роснефть"». Возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 статья 159 УК России). По версии следствия, подозреваемые изготовили подложные документы, по которым у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей.