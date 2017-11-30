МОК аннулировал результаты двоих российских легкоатлеток на лондонской Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российских легкоатлеток Юлию Гущину и Анну Назарову после перепроверки их допинг-проб. Кроме того, результаты спортсменок на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне были аннулированы, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Таким образом, Россия потеряла серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне, завоеванную Юлией Гущиной в командной эстафете 4х400 м, также МОК аннулировал результаты Анны Назаровой – она стала пятой в прыжках в длину.

В забеге женской эстафеты 4х400 метров Юлия Гущина бежала вместе с Антониной Кривошапкой, Татьяной Фировой и Натальей Антюх. Российские спортсменки получили «серебро», уступив первое место команде США. Третье место заняла сборная Ямайки. Четвертой финишировала команда Украины.

Ранее Международный олимпийский комитет также пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, скелетониста Сергея Чудинова и бобслеистов Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Их также признали нарушившими антидопинговые правила, результаты спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года были аннулированы.

В общей сложности Россия уже лишилась 11 медалей Олимпиады в Сочи, три из них — золотые. В неофициальном командном зачете Россия опустилась с первого на шестое место.