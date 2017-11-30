В РПЦ сообщили о просьбе главы Киевского патриархата о примирении. В УПЦ КП назвали это «провокацией»

Лидер непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине. Соответствующее письмо было зачитано на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, говорится на сайте РПЦ.

Согласно письму, Киевский патриарх попросил отменить все решения о «прещениях и отлучениях ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».

«Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем», — говорится также в послании.

В РПЦ восприняли письмо «как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью».

«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», — подчеркивается в документе РПЦ.

При этом пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий заявил в беседе с Интерфаксом, что «никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного содержания не направлял, не направляет и направлять не будет».

«Распространяется провокационная информация, которая не соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь заявил УПЦ КП.

На Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь, действующая в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), основанная В 1992 году бывшим митрополитом Киевским Филаретом, а также Украинская автокефальная православная церковь.