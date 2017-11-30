Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе карт

Клиенты Сбербанка России сообщили о трудностях с проведением некоторых операций по картам, сообщается в твиттере кредитной организации.

В банке отметили, что сбой уже устранен и работоспособность операций по банковским картам полностью восстановлена.

«В настоящее время все системы работают штатно», — подчеркнули в банке.

В последний раз значительный сбой в работе платежной системы Сбербанка произошел в конце июня. Тогда клиенты не могли пользоваться онлайн-банком и проводить операции по картам.

Клиенты банка в Челябинской и Свердловской областях сообщали о проблемах с оплатой товаров в магазинах. в Москве было невозможно перевести деньги с карты на карту через систему Сбербанк Онлайн. В Хабаровске клиенты не могли снять деньги в банкоматах.

Ранее 9 июня СМИ сообщили о масштабном сбое при обслуживании банковских карт. В колл-центре Сбербанка тогда сообщили , что клиенты банка могут испытывать сложности при оплате пластиковыми картами.