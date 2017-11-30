Росгвардия разоружила несколько управлений Спецсвязи из-за «грубых нарушений»

Росгвардия проводит проверку работы федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» (ФГУП «ГЦСС»), сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

В ходе проверки ведомство изъяло оружие в управлении специальной связи по Москве и Московской области, а также в некоторых других управлениях. При этом не уточняется, о каких именно других регионах идет речь.

В Росгвардии отметили, что теперь московскому управлению Спецсвязи предстоит пользоваться услугами охранных организаций.

В ведомстве напомнили, что в мае 2017 года во Владивостоке работники специальной связи филиала ФГУП ГЦСС по Приморскому краю «грубейшим образом нарушили законодательные и нормативно-правовые основы» по использованию оружия.

Речь, вероятно, идет об инциденте, произошедшем в мае во Владивостоке. Тогда два сотрудника Спецсвязи угрожали оружием водителю Subaru из-за того, что автомобилист их подрезал. Позднее СМИ сообщили об увольнении этих сотрудников ведомства.