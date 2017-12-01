Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки

Руководство Военно-морских сил (ВМФ) Аргентины объявило о прекращении поисково-спасательной операции 44 членов экипажа подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей 15 дней назад. Об этом сообщил представитель ВМФ страны Энрике Бальби, передает Reuters.

По словам представителя ведомства, спасательная операция длилась вдвое дольше, чем положено в таких случаях, и срок, в течение которого люди могли бы выжить, уже истек. При этом он отметил, что пока корабль не будет найден, ВМФ не будет объявлять о гибели экипажа.

По расчетам властей, кислород на судне, пропавшем 15 дней назад, должен был закончиться в течение семи дней. Однако спасатели продолжат искать судно на юге Атлантики, изменив методы операции.

В свою очередь, родные и близкие пропавших моряков не довольны ходом поисково-спасательной операции и расследованием причин исчезновения подлодки, отмечает телеканал Todo Noticias.

О пропаже подлодки с 44 членами экипажа стало известно 17 ноября. При этом связь с судном была потеряна уже 15 ноября. Сообщалось , что одновременно с исчезновением субмарины на юге Атлантического океана был зафиксирован «аномальный, однократный, короткий, сильный, неядерного происхождения взрыв». Пока неясно, имел ли он отношения к подлодке или нет.