Северная Корея выдвинула условие для переговоров с США

Власти Северной Кореи заявили о готовности к переговорам с США в целях обеспечения мира на Корейском полуострове, при условии, что страна будет признана ядерной державой, рассказал Интерфаксу депутат Виталий Пашин, входящий в состав делегации Госдумы в КНДР.

По словам парламентария, в Пхеньяне считают, что проводимая ими политика позволила обеспечить безопасность страны. «Достигнут паритет, и они готовы садиться с американцами за стол переговоров и решать все мирным путем», — пояснил Пашин.

В качестве одного из аргументов для переговоров Пхеньян рассматривает способную достичь «любой точки США» ракету. В КНДР считают, что последний пуск баллистической ракеты, который Пхеньян осуществил в 29 ноября — это «сигнал к переговорам» для США, добавил депутат.

По словам главы делегации Госдумы Казбека Тайсаева, в качестве посредника на этих переговорах Северная Корея хотела бы видеть Россию. «Они только на Россию и рассчитывают в ведении переговоров, они прекрасно понимают, что без России решить конфликт вокруг Корейского полуострова не получится», — заключил Тайсаев.

29 ноября стало известно, что Северная Корея осуществила очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным военных, ракета пролетела около 1000 км и упала в море к западу от японского острова Кюсю.

В ответ на эти действия Пхеньяна постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности. В ходе заседания постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила «полным уничтожением» корейскому режиму в случае начала войны.

Напомним, до этого последние ракетные испытания КНДР были зафиксированы два с половиной месяца назад. Тогда Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии.