Осужденный в США за хакерство сын депутата Госдумы получил еще 14 лет тюрьмы

Осужденный в США на 27 лет лишения свободы за кибермошенничество сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев получил еще 14 лет тюрьмы, сообщает Минюст США.

Суд признал Селезнева виновным в том, что он «участвовал в кибермошенничестве на сумму в размере 50 миллионов долларов и банковском мошенничестве на сумму 9 миллионов долларов с помощью хакерских схем».

В сообщении ведомства отмечается, что новый срок заключения не добавляется к тому, который был назначен Селезневу в апреле этого года, он будет отбывать наказание параллельно.

21 апреля суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приговорил сына депутата от ЛДПР Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество. По версии обвинения, Селезнев нанес ущерб стране на 170 миллионов долларов. Его задержали на Мальдивах в 2014 году, при этом на его компьютере якобы были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.

Сам Селезнев назвал это дело политически мотивированным и попросил помощи российского правительства. Его отец — депутат ГД Владимир Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права. Россия внесла в список санкций четверых сотрудников Минюста США.

В начале сентября прокуратура штата Джорджия сообщила , что Роман Селезнев якобы признался в новых преступлениях — хакерской атаке на процессинговую компанию по сговору и в последующем обналичивании более 2 миллионов долларов.