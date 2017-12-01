СМИ сообщили о возможном срыве срока открытия дороги к Керченскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о возможном срыве срока сдачи автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту. Соответствующее письмо глава республики направил вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру транспорта Максиму Соколову, сообщает РБК.

В письме Козаку и Соколову глава Крыма, в частности, обращает внимание на невыполнение в срок проектно-изыскательных работ, из-за чего на объекте не были начаты строительно-монтажные работы. В результате предварительный срок завершения строительно-монтажных работ может быть перенесен с апреля на июнь 2018 года.

Как отмечает издание, в начале 2017 года исполнителем контракта по строительству этой дороги правительство назначило структуру Минтранса. Общая стоимость полученных УВО Минтранса подрядов составила больше 12 миллиардов рублей. Один из контрактов ценой в 2 миллиарда рублей был заключен между Службой автомобильных дорог Крыма и УВО Минтранса в конце февраля 2017 года, однако в карточке контракта на сайте госзакупок нет ни одного акта по исполненым работам, указывает РБК.

При этом в Минтрансее изданию заявили, что «мероприятия по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, необходимые к моменту запуска движения, реализуются в полном объеме и будут завершены в срок».

Строительство Керченского моста, который соединит Крым и Краснодарский край, началось в феврале 2016 года. Предполагается, что в декабре 2018 года по мосту начнется движение автомобилей.

Мост должен стать самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.