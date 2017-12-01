Полковник Захарченко заявил, что готов дожить до 100 лет, «и даже больше»

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении крупной взятки, планирует прожить до 100 лет, чтобы добиться справедливости в своем деле. Об этом он заявил в Никулинском суде Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко и его семьи и близких.

— Я понимаю, что правды точно не добиться. Но я готов биться. Готов прожить до 100 лет и даже может больше, — сказал Захарченко перед началом заседания 1 декабря по видеосвязи из СИЗО.

Он одновременно обращался к журналистам и разговаривал со своим отцом — Виктором Захарченко, также находящемся в СИЗО. (Он обвиняется в пособничестве в хищении банковских средств).

«Тебя держат, так как ты заложник. Я очевидно под стражей надолго. Мне, наверное, скоро прописку сделают в Лефортово. Беспредел идет... У нас самый гуманный суд в мире, как сказал один таджик в автозаке. Его в терроризме обвинили. А он ни слова по-русски не знает, его только кто-то научил фразе про «самый гуманный суд в мире»...», — рассказал обвиняемый.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

В настоящее время в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов — около 9 миллиардов рублей.