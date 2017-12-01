Полковник МВД Захарченко обвинил ФСБ в изъятии его имущества и посадке отца

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки в 7 миллионов рублей, заявил в Никулинском суде Москвы, что изъятие имущества его близких (общая стоимость квартир, машин и других активов оценивается в 9 миллиардов рублей) и арест его отца инициировали сотрудники ФСБ и следствие.

«Ко мне в СИЗО приходили два сотрудника ФСБ и следователь, которые сказали, что если я не оговорю себя, то возьмут в заложники моего отца и инициируют изъятие имущество третьих лиц. Эти уважаемые граждане приезжали и в Никулинский суд. Они сказали, что вплоть до кассации знают решение. И что будет принято нужное им решение, поскольку я не оговорил себя», — сказал Захарченко.

Выступая в прениях в Никулинском суде, где проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких, полковник снова назвал этот иск необоснованным и требует его отклонить. Он по-прежнему утверждает, что 13 квартир, покупку которых следствие ему вменяет, он не покупал.

— Я не имею к этому имуществу никакого отношения, — заявил Захарченко. — И нет ни одного доказательства, ни одного документа о том, что я перерегистрировал имущество на третьих лиц. А имущество третьих лиц я не обязан был декларировать.

Напомним, полковника МВД Дмитрия Захарченко обвиняют в получении нескольких взяток, в частности в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Также полковника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

У Захарченко и членов его семьи обнаружили более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма.

Сам Захарченко на заседании суда 20 ноября не признал свою вину. По его словам, ни он сам, ни его родные не нарушали закон.

В свою очередь, мать и сестра Захарченко утверждали , что 120 млн долларов, обнаруженные следователями при обысках, им подкинули. Позднее стало известно, что они покинули Россию.