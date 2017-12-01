РБК: Путин поручил региональным властям провести президентские выборы «легитимно и без скандалов»

Президент России Владимир Путин «лично поставил задачу» перед региональными властями провести президентские выборы в марте этого года «без скандалов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, предстоящие выборы должны пройти не только «без скандалов», но и «открыто и легитимно», именно эти три указания дал глава российского государства.

РБК утверждает, что установку получили полпредства, губернаторы, силовые структуры и главы региональных избиркомов. «Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — добавляет источник.

Он также заявил, что со всеми, кто попытается «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться». Комментария Кремля по поводу этой информации не поступало.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Ранее о своем выдвижении объявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский.

Кроме того, побороться за президентское кресло намерены телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и оппозиционной политик Алексей Навальный и многие другие. Путин об участии в президентской гонке не объявлял.