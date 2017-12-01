Экс-глава ФТС Андрей Бельянинов возглавил Евразийский банк развития

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) назначил бывшего руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова на должность председателя правления ЕАБР. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что решение о назначении Бельянинова новым главой банка было принято на очередном заседании совета ЕАБР, которое состоялось в Астане 15 ноября. Бельянинов вступает в должность с 1 декабря 2017 года.

Также совет банка также обсудил на заседании текущие и перспективные направления деятельности ЕАБР, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами и реализации совместных интеграционных проектов, отмечает агентство.

В конце октября премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству финансов внести кандидатуру Андрея Бельянинова для назначения председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР).

О том, что Бельянинов может занять кресло председателя правления ЕАБР, еще в августе 2016 года сообщали источники RNS. Собеседники агентства отмечали, что кандидатуру Бельянинова начали обсуждать еще в первой половине 2016 года, когда он сам просил освободить его от должности главы ФТС.

Андрей Бельянинов написал рапорт об отставке с поста главы ФТС после того, как в июле 2016 года у него, а также в кабинетах его бывших заместителей прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя. В доме Бельянинова тогда изъяли деньги, которые хранились в коробках из-под обуви, старинные картины и драгоценности. Позднее экс-глава ФТС объяснил следователям, что найденные в его доме деньги — это семейные накопления.

До этого, в 2000-2004 годах Бельянинов возглавлял ФГУП «Рособоронэкспорт», с апреля 2004 по май 2006-го был директором Рособоронзаказа.