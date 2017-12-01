В Японии объявили об эвакуации после взрыва на химическом заводе

В японском городе Фудзи (префектура Сидзуока) спасатели проводят эвакуацию жителей после взрыва на химическом заводе Arakawa Chemical Industries. Об этом сообщает газета Mainichi.

По информации СМИ, в результате ЧП пострадали 11 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб. Предприятие занимается изготовлением лакокрасочных веществ и бумаги.

Очевидцы сообщают о большом столбе черного дыма, в твиттере уже появилось видео с места взрыва.

Напомним, в феврале этого года на одном из китайских предприятий произошел взрыв. По словам очевидцев, примерно на 10 секунд в городе стало светло, как днем. Причиной взрыва могло стать возгорание топлива.