В Японии объявили об эвакуации после взрыва на химическом заводе
В японском городе Фудзи (префектура Сидзуока) спасатели проводят эвакуацию жителей после взрыва на химическом заводе Arakawa Chemical Industries. Об этом сообщает газета Mainichi.
По информации СМИ, в результате ЧП пострадали 11 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб. Предприятие занимается изготовлением лакокрасочных веществ и бумаги.
Очевидцы сообщают о большом столбе черного дыма, в твиттере уже появилось видео с места взрыва.
化学工場から爆発したんやが pic.twitter.com/KCgBqEYXsY— にしなか (@nishinaka2478) November 30, 2017
Напомним, в феврале этого года на одном из китайских предприятий произошел взрыв. По словам очевидцев, примерно на 10 секунд в городе стало светло, как днем. Причиной взрыва могло стать возгорание топлива.