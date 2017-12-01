«Левый фронт» выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» в президенты

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин победил в праймериз, организованных «Левым Фронтом», таким образом, он стал кандидатом в президенты от левых и патриотических сил. Об этом сообщается на сайте движения.

Завершился второй тур народного голосования (праймериз) по выборам кандидата от левых и патриотических сил на президентских выборах-2018. Победителем с результатом 58,4% стал директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин https://t.co/Rt3wr3bAR9pic.twitter.com/O4o00KC7kT — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) December 1, 2017

Согласно информации на сайте, Грудинин набрал 58,4% голосов во втором туре праймериз и обошел своего противника — публициста Юрия Болдырева.

В первом туре принимали участие писатель Захар Прилепин, советник президента Сергей Глазьев, а также два депутата Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Ранее о своем выдвижении объявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский.

Кроме того, побороться за президентское кресло намерены телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и оппозиционной политик Алексей Навальный и многие другие.

Действующий президент России Владимир Путин об участии в президентской гонке не объявлял. Таким образом, известно не менее, чем о 18 кандидатурах в президенты.