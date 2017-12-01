«Новая газета» выяснила схему хищения у «Роснефти» 300 млн рублей бывшими сотрудниками

Фото: РИА Новости

По версии следствия, хищение 300 миллионов рублей было лишь «пробным камнем». В этих «операциях» были задействованы десятки людей. Поэтому аресты Сергея Богданова и Олега Сметанина — не последние.

В четверг Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Богданова и Олега Сметанина. Богданов в 2013–2015 годах работал советником Игоря Майданника вице-президента «Роснефти», возглавлявшим юрслужбу компании. Сметанин с 2013 года работал конкурсным управляющим сразу нескольких компаний, связанных с «Роснефтью» и находящихся в процедуре банкротства.

Сметанина оперативники задержали в его доме в подмосковной Истре, Богданова — в Москве. Но тут же повезли задержанного в поселок Щапово Подольского района Московской области, где расположено его имение, занимающее четыре гектара.

По версии следствия, злоумышленники изготовили фальшивые документы, из которых следовало, что еще в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз».

ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ) с 18 декабря 2013 года года находится в процедуре банкротства. Временным, а затем конкурсным управляющим ННГ работал Олег Сметанин.

11 апреля 2014 года было вынесено судебное решение, согласно которого в реестр требований кредиторов был включен долг ННГ перед ООО «Югорская автокомпания». Правда, в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры обратилось не ООО «Югорская автокомпания», а ООО «Реал-Север», которой, ООО «Югорская автокомпания», якобы переуступило право требования долга у «дочки» «Роснефти».

Конкурсный управяляющий ННГ Олег Сметанин отпираться не стал, признал «долг» и вскоре перечислил на счет ООО «Реал-Север» 300 миллионов рублей. Правда, перед этим получил благословение центрального аппарата «Роснефти». Перевод завизировал Сергей Богданов, в то время советник вице-президента «Роснефти» Игоря Майданника. Хотя по корпоративным правилам «Роснефти» Богданов был обязан отправить право требования на проверку специалистам компании.

Именно на отсутствие заключения профильных специалистов «Роснефти» при переводе 300 миллионов рублей на счет ООО «Реал-Север» и обратили внимание сотрудники службы безопасности «Росфнети». Начали внутреннее расследование и вскрыли хищение.

Злоумышленники не сильно-то шифровались.

К примеру, генеральным директором ООО «Реал-Север» была оформлена Юлия Пилюгина, которая одновременно работала помошником Олега Сметанина в одной из компаний, банкротством которой он занимался.

По сведениям наших источников в МВД злоумышленниками были заготовлены документы на вывод 3,4 миллиардов рублей. Именно такая сумма фигурирует в договоре цессии – уступки права требования по займу, якобы заключенного 10 января 2007 года между компаниями ОАО «Нижневартовскнефтегаз» и ЗАО «АЛНИКО». По этому договору долг возник по вексельным операциям. Что интересно, АЛНИКО было ликвидировано еще в 2015 году.