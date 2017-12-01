Власти Грузии не исключили гибель при спецоперации в Тбилиси организатора теракта в Стамбуле

Руководитель Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури не исключает, что среди убитых во время спецоперации в Тбилиси может быть предполагаемый организатор теракта в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев, передает РИА Новости.

«Существуют подозрения, что среди погибших числится Ахмед Чатаев, однако точный ответ мы узнаем после завершения экспертизы», — сказал Гомелаури.

Ранее источники «Новой газеты» в правоохранительных органах Грузии рассказали , что спецслужбы пытались задержать Чатаева и его сообщников живым, вступая с ним в переговоры. Каким образом Ахмед Чатаев, один из самых разыскиваемых в мире террористов, оказался на территории Грузии, неизвестно до сих пор.

Напомним, вечером 21 ноября тбилисский район Испани оцепили силовики. На третьем этаже одного из многоквартирных домов забаррикадировались вооруженные боевики. Они оказывали сопротивление правоохранительным органам в течение 20 часов. В результате трое подозреваемых в терроризме были убиты, один задержан. Их имена не раскрывались.

Через несколько дней СМИ со сслыкой на источники сообщили, что среди убитых был Ахмед Чатаев — близкий соратник лидера «Имарата Кавказ» (организация запрещена в России — ред. ) Доку Умарова, приближенный главе «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред. ) аль-Багдади. Чатаев командовал в ИГ специальным подразделением для подготовки терактов в России и Европе, состоящем преимущественно из выходцев с Северного Кавказа.

Чатаева подозревают в причастности к теракту в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка в июне 2016 года. Тогда погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.