Депутатам предложили приравнять криптовалюту к «виртуальному имуществу»

В Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество. Об этом «Новой газете» рассказал один из инициаторов законопроекта, директор АНО «Право Роботов» Никита Куликов.

По его словам, в документе прописаны предложения по созданию крипторубля, механизма первичного публичного размещения токенов и вводится необходимая терминология. Сам по себе законопроект описывает «взаимоотношения между людьми, государством и криптовалютой».

«В нем идет речь о создании государственной криптовалютной биржи, которая позволила бы взимать налоги с майнеров и собственников криптовалют. Это также будет плюсом для налоговых органов, так как будет понятно, откуда исчислять, например, НДФЛ. Такие меры позволят обеспечить контроль в данной сфере», — сказал Куликов.

Один из авторов документа пояснил, что законопроект является «скорее предложением для обсуждения», к которому разработчики постараются подключить Минэкономразвития, Минпромторг, Минфи, ЦБ и другие заинтересованные министерства.

Соавторами документа выступили компании «Воронков Венчурс» и Heads Consulting. Проект закона направлен главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму.

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Напомним, в октябре президент России Владимир Путин во время совещания по криптовалютам заявил , что они несут в себе серьезные риски, например, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма.

При этом Путин отметил, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выборе мер нужно опираться на международный опыт.

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В свою очередь, в Минфине предлагали не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», потому что это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».