В Москве суд конфисковал состояние полковника Захарченко

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, а также его близких и знакомых. Со всех ответчиков взыскана сумма в 60 тысяч рублей.

Это в частности 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности, а также валюта в размере приблизительно 8,5 миллиардов рублей.

Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года в звании полковника полиции занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России, где курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко обвиняют в получении нескольких взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Он не признал свою вину. По его словам, ни он сам, ни его родные не нарушали закон.