Депутаты планируют запретить посещение Госдумы американским журналистам с 6 декабря

Запрет на посещение Госдумы всем американским журналистам может вступить с 6 декабря, заявила РБК глава комитета Думы по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

«Комитет по контролю и регламенту проведет заседание 4 декабря, где будет рассмотрен этот вопрос, 5 декабря — на заседании совета Государственной думы и 6 декабря — на пленарном заседании. Там рассмотрят, и тогда оно начнет действовать», — сказала Савастьянова.

Она также уточнила, что ограничительные меры будут касаться «журналистов, представляющих все американские СМИ», то есть порядка 20 СМИ.

Запрет является «зеркальной» мерой на решение Конгресса США лишить аккредитации телеканала Russia Today (RT) после того, как он был признан иностранным агентом.

Депутаты уже заявляли, что Россия может запретить корреспондентам СМИ, которых признали иноагентами, посещать мероприятия в Госдуме и Совете Федерации.

Напомним, осень этого года Минюст США потребовал, чтобы RT зарегистрироваться в списке иностранных агентов. В свою очередь, в Госдуме решили проработать ответные меры. Депутаты инициировали поправки в закон об НКО, которые позволяют относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов.