МОК пожизненно дисквалифицировал еще трех российских спортсменок

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты еще троих российский спортсменок, их признали виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

Запрет на пожизненное участие в олимпийских играх коснулся биатлонистки Ольги Зайцевой, лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.

Чекалева и Доценко не смогли выиграть медалей во время Олимпиады в 2014 году. Зайцева была награждена серебряной медалью в женской эстафете. Российская сборная уже потеряла эту награду, когда МОК дисквалифицировал биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.

Ранее МОК аннулировал результаты спортсменок Юлии Гущиной и Анны Назаровой на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Накануне спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, отстраненные от международных соревнований, написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Послание опубликовала скелетонистка Елена Никитина в своем профиле в Instagram.

Спортсмены попросили главу государства вмешаться в ситуацию и «разобраться» с их отстранением от соревнований. Авторы письма объяснили, что сборная России по бобслею и скелетону «много лет защищает честь» страны «на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх».

В Сочи сборная России выиграла 33 медали, однако после решений МОК об аннулировании результатов количество наград уменьшилось до 22 (10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых). Таким образом, Россия опустилась в неофициальном командном зачете на третье место, уступив Норвегии и Канаде.