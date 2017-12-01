Суд приговорил двух сотрудников ФСБ к реальным срокам за мошенничество

Московский гарнизонный военный суд приговорил двух сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области Карена Краюхина и его бывшего сослуживца Владислава Новикова к реальным срокам за мошенничество, передает Интерфакс.

«Приговором суда Краюхину и Новикову назначено наказание в виде 5 и 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с подсудимых в качестве материальной компенсации 5 млн рублей в пользу потерпевшего», — рассказал Интерфаксу адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

По версии следствия, после проверки управления ФМС по Москве в отношении турецкой строительной компании Esta construction было открыто административное дело из-за нарушений миграционного законодательства. Компании грозил штраф в более чем 37 млн рублей.

Тогда юрист Esta construction Валерьян Кочергин обратился к знакомым — Новикову и Краюхину — с просьбой за 5 млн рублей устроить так, чтобы штраф взыскивался не с юридического, а с должностного лица.

Новикова и Краюхина задержали в сентябре прошлого года.