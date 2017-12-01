Главу федерального штаба Навального арестовали на 30 суток

Суд в Нижнем Новгороде арестовал Леонида Волкова, главу федерального штаба Алексея Навального, на 30 суток. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Десять минут в совещательной комнате судья Свешников — и административный арест на 30 суток (!). — Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 1, 2017

Волкова отправили под арест за организацию митинга 29 сентября в Нижнем Новгороде. Суд признал его виновным призывах к участию в несанкционированной акции (ч. 8 ст. 22 КоАП РФ). Волков уже отбыл четверо суток ареста в спецприемнике в Москве, таким образом ему осталось провести под арестом еще 26 суток.

Ранее за акцию в Нижнем Новгороде Волкову уже давали 20 суток ареста, но позже Мосгорсуд отменил это решение и освободил оппозиционера.

Читайте также В Нижнем Новгороде задержали сторонников Навального

Встречу Навального с избирателями в Нижнем Новгороде изначально согласовала местная администрация, однако потом это решение отменили, а пришедших на акцию сторонников оппозиционера стала задерживать полиция.